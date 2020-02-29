الإعلان عن إصابة أول سوري بفيروس كورونا وبلدة لبنانية تفرض قيود على السوريين

محلياتأخبار محلية
الإعلان عن إصابة أول سوري بفيروس كورونا وبلدة لبنانية تفرض قيود على السوريين
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

سجل لبنان إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتبين بعد التشخيص أن المصاب سوري الجنسية ، تم نقله لوحدة العزل في مشفى رفيق الحريري.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن المستشفى تقريره اليومي ، يوم الجمعة، حيث تأكد تشخيص حالة جديدة مصابة من الجنسية السورية ، مبيناً أنه تم نقلها لوحدة العزل لتلقي العلاج اللازم.

على إثر ذلك ، أعلنت بلدية “بعلول” في البقاع الغربي عن تطبيق إجراءات جديدة تخص الوافدين السوريين إلى البلدة على خلفية ظهور إصابات بفيروس كورونا في لبنان وبعض دول المنطقة.

وتداولت عدة مواقع صورة القرار الذي يوضح الإجراءات الجديدة، والذي يطلب فيه من السوريين الوافدين إلى بلدة بعلول المكوث في محل إقامتهم لمدة /15/ يوماً وعدم الاختلاط مع الأهالي، كما دعا القرار للتبليغ عن أي وافدين جدد من الأراضي السورية تحت طائلة المسائلة والمحاسبة.

وإلى جانب تسجيل لبنان 4 إصابات بفيروس كورونا ، أعلنت عدة دول عربية ظهور إصابات لديها، من بينها العراق ومصر والإمارات.

 

اقرأ المزيد:

سوري يقتل زوجته وطفله رجماً بالحجارة في غابة بريف حلب

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

توضيح من السورية للطيران بخصوص إيقاف الرحلات بسبب كورونا

صحة اللاذقية توضح حقيقة وفاة 3 أطفال بفيروس كورونا

بسبب كورونا .. ارتفاع أسعار المطهرات والسرنغات في سوريا