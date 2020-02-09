اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق واتساب تهدد هواتف آيفون

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن وجود ثغرة أمنية خطيرة في نسخة واتساب لسطح المكتب قد تتسبب في كشف ملفات المستخدمين.

وبحسب الصحيفة أن خبير الجافا في الأمن السيبراني سكريبت جال وايزمان اكتشف هذه الثغرة التي ستؤثر على المستخدمين من خلال هواتف آيفون المقترنة بنسخة سطح المكتب من واتساب .

و أفاد وايزمان أن الثغرة الأمنية تسمح أيضا بالعبث بالرسائل من الهاكرز إذ قد يصممون رابطاً يبدو حقيقياً للمستخدم مع إخفاء برمجيات خبيثة فيه.

فيما أبلغ واتساب عن هذه الثغرة الأمنية في شهر كانون الأول التي من الممكن أن تمنح الهاكرز فرصة الوصول إلى الملفات الخاصة والصور ومقاطع الفيديو المخزنة على أجهزة الكمبيوتر.

من جهتها أفادت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتس آب أنها تعمل بانتظام مع كبار الباحثين في مجال الأمن لمواكبة التهديدات المحتملة للمستخدمين.

وأضافت فيسبوك أنه تم إصلاح هذ المشكلة التي من الممكن أن تؤثر على مستخدمي آيفون الذين نقروا على رابط خبيث أثناء استخدام واتساب على سطح المكتب.

وزعمت الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات لهاكرز استغلوا هذه الثغرة الأمنية لاختراق بيانات المستخدمين عبر واتس آب.