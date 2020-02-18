اعشاب التخسيس هذه ستريحكم من الريجيم القاسي وتوابعه

يعد التخسيس واحداً من الاهداف التي يطمح الكثير من الاشخاص بالوصول اليه بشتى الطرق، لا سيما تلك التي تعطي نتيجة فعالة من دون الكثير من العناء مثل اللجوء لانواع اعشاب محددة.

ويمكن أن تستفيدوا من بعض الاعشاب للتخسيس لكي تخسروا الكيلوغرامات الزائدة في جسمكم من خلال تناولها وفق طريقة صحية.

اعشاب التخسيس

– القرفة :

اضافة الى ان القرفة تمنع الالتهابات وتعتبر مضادة للعديد من الفطريات والطفيليات، الا انها تشكل مصدراً ممتازاً للألياف الغذائية، الحديد والكالسيوم.

كما تعمل على إبطاء سرعة الهضم وامتصاص الطعام في الأمعاء، وتساعد في تثبيت الرغبة الشديدة بتناول الأطعمة وخاصة ذات المذاق الحلو، وبالتالي فهي تعد واحدة من الأعشاب الاساسية التي تساعد على التخسيس.

– الزنجبيل:

من المعروف ان الزنجبيل هو واحد من الاعشاب التي تساعد على التخسيس وهو فعال جداً في انقاص الوزن، لا سيما وانه يساعد الأوعية الدموية بالتوسع وبالتالي يساعد على تحسين الدورة الدموية وهذا يمكن أن يعزز بشكل كبير من عملية التمثيل الغذائي.

– اعشاب الشاي الأخضر:

قد يكون من البديهي جداً التحدث عن فوائد الشاي الأخضر في عملية التخسيس لا سيما وانه يحتل الرقم واحد في هذا المجال من دون منازع.

وذلك ليس لإدرار البول بكثرة كما يعتقد البعض فهذا ليس مرتبطاً بحرق الدهون وخسارتها، وإنما لأن معظم الأبحاث أثبتت دوره وتأثيره في تسريع وتعزيز عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم.

فالشاي يحتوي على مركبات تسمى بمضادات الأكسدة، فئة من مضادات الاكسدة التي ارتبطت مع زيادة عملية التمثيل الغذائي والقدرة على تحفيز حرق الدهون.

– بذور الكتان

نجد في بذور الكتان كمية عالية من الألياف وكمية منخفضة من الكربوهيدرات أي السكريات.

تدرج بذور الكتان ضمن أعشاب التخسيس وهي من ضمن خطط تخيض الوزن وأما الدهون التي نجدها فيها فهي من الدهون الجيدة للجسم وهذا الأمر جعلها خياراً مناسباً لخسارة الوزن.

الى جانب الألياف تحتوي بذور الكتان على مادة صمغية وعند نقعها بالماء وأكلها تساعد على امتلاء المعدة ومن ثم تمنح للشخص الإحساس بالشبع مما يقود الى تقليل كمية الطعام.