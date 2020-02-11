بالفيديو .. لحظة احتراق رتل الجيش التركي بعد قصف الجيش السوري له في ريف ادلب

نشر ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي شريط فيديو يوثق لحظة احتراق رتل الجيش التركي بعد تعرضه لقصف مباشر من الجيش السوري قرب منطقة سراقب بريف ادلب

ويعود تاريخ الفيديو بحسب مصادر مراسلون لـ 2 شباط 2020 ، حين رد الجيش السوري على قصف الجيش التركي لإحدى نقاطه العسكرية

ويظهر بالفيديو احتراق شاحنات تقل دبابات ليوبارد الألمانية ، بالإضافة لاحتراق ذخيرة مع عدد من الدبابات

وكانت تنسيقيات المسلحين نشرت ، خلال اليومين الماضيين ، صورا ً تظهر دبابات تركية متفحمة بالكامل مع عدد من الشاحنات بعد تعرضها لقصف من الجيش السوري ردا ً على قصف نقطة تركية لإحدى نقاط القوات السورية في ريف ادلب

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المصدر : مراسلون