أمطار متفرقة شمال وغرب سوريا .. منخفض جوي متوسط الفعالية يعقبه استقرار مبدئي

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أمطار متفرقة شمال وغرب سوريا .. منخفض جوي متوسط الفعالية يعقبه استقرار مبدئي
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يبقى تأثير الـ منخفض الجوي المتوسط الفعالية حتى يوم غد ، حاملاً معه زخات مطرية متفرقة فوق عدة مناطق في سوريا ، وسط تحذيرات من تشكل الضباب ليلة الأحد – الاثنين.

ونشرت مديرية الأرصاد الجوية السورية توقعاتها لطقس اليوم ، مبينة أن تبقى درجات الحرارة تبقى حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة .

ولفتت الأرصاد الجوية إلى تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ورجحت المديرية أن نشهد اليوم زخات مطرية على الأجزاء الشمالية والغربية ، كما حذرت من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وسبق أن ذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي متوسط لضعيف الفعالية مصحوب بتسرب رياح قطبية شديدة البرودة تتخلله أمطار على فترات متباعدة يومي السبت و الأحد على أغلب المناطق الداخلية و الساحلية ، إلا أن الأجواء قد تشهد استقرار يوم الثلاثاء المقبل.

وبالنسبة ليوم غد الاثنين ، فنوّهت مديرية الأرصاد الجوية إلى احتمال ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر.

 

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