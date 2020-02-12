نتوءات غريبة على وجه أصالة نصري تثير حيرة الجمهور ( صورة )

صُدمَّ محبو الفنانة أصالة نصري بالنتوءات الغريبة التي بدت على وجهها ورقبتها ، عقبَّ إحيائها حفلها الغنائي الأخير في دولة الكويت .

وانتشرت مجموعة من الصور للنجمة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي من كواليس اللقاءات الصحافية التي أجريت معها على هامش الحفل .

ظهرت خلالهم بعلاماتٍ نافرة على خدها السفلي ورقبتها ، الأمر الذي أثار استغراب النشطاء الذين تداولوا المنشور بشكلٍ كبير متسائلين عن ماهية هذه النتوءات .

فرجح البعض خضوع الفنانة لعملية حقن فيلر غير متقنة تركت أثاراً على المنطقة السفلية من خدها ، فيما أشار البعض الآخر إلى أنها قد تكون أجرت عملية غير ناجحة لشدِّ وجهها .

شاهد العلامات على وجه أصالة نصري :

وكانت أصالة نصري قد أثارت الجدل بالتصريحات التي أطلقتها خلال الحفل ، خاصة عندما أخبرت الجمهور أن لديها فستانين إضافيين في الكواليس في حال أراد الحضور تغيير إطلالتها .

وهو ما اعتبر رسالة سخرية مبطنة منها لعدوتها الفنانة الإماراتية أحلام التي غيرت ثلاث فساتين خلال حفلها الأخير في المملكة العربية السعودية .