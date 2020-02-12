نتوءات غريبة على وجه أصالة نصري تثير حيرة الجمهور ( صورة )

أخبار الفن
أصالة نصري
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

صُدمَّ محبو الفنانة أصالة نصري بالنتوءات الغريبة التي بدت على وجهها ورقبتها ، عقبَّ إحيائها حفلها الغنائي الأخير في دولة الكويت .

وانتشرت مجموعة من الصور للنجمة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي من كواليس اللقاءات الصحافية التي أجريت معها على هامش الحفل .

ظهرت خلالهم بعلاماتٍ نافرة على خدها السفلي ورقبتها ، الأمر الذي أثار استغراب النشطاء الذين تداولوا المنشور بشكلٍ كبير متسائلين عن ماهية هذه النتوءات .

فرجح البعض  خضوع الفنانة لعملية حقن فيلر غير متقنة تركت أثاراً على المنطقة السفلية من خدها ، فيما أشار البعض الآخر إلى أنها قد تكون أجرت عملية غير ناجحة لشدِّ وجهها .

شاهد العلامات على وجه أصالة نصري :

وكانت أصالة نصري قد أثارت الجدل بالتصريحات التي أطلقتها خلال الحفل ، خاصة عندما أخبرت الجمهور أن لديها فستانين إضافيين في الكواليس في حال أراد الحضور تغيير إطلالتها .

وهو ما اعتبر رسالة سخرية مبطنة منها لعدوتها الفنانة الإماراتية أحلام التي غيرت ثلاث فساتين خلال حفلها الأخير في المملكة العربية السعودية .

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

سلاف فواخرجي تكشف أسرار كواليس الأعمال الدرامية بـ صورة من…

شيرين عبد الوهاب تُغني مجدداً باللهجة اللبنانية كُرمى نادين…

سوزان نجم الدين تُبهر الجمهور بـ ستايل جديد … ( فيديو…