أجواء مستقرة في سوريا لمدة أسبوع .. منخفض قطبي محتمل الأسبوع المقبل

تستقر الأجواء في سوريا بدءاً من اليوم السبت عدا عن دمشق والمناطق الجنوبية ، دون توقعات حتى اللحظة حول تأثر البلاد بأي منخفض خلال هذا الأسبوع .

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم السبت بحسب ما نقلت عنها وكالة سانا، أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الجنوبية الشرقية والجزيرة .

ونشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن أجواء يوم السبت تكون مشمسة لغائمة جزئياً في أغلب المحافظات ، إلا في دمشق والمناطق الجنوبية حيث قد تتأثر بحالة عدم استقرار ماطرة ضعيفة عصر اليوم السبت حتى مساءه.

وتعود الأجواء للاستقرار يوم الأحد وتستمر حتى يوم الخميس 6 شباط في جميع المناطق بما فيها دمشق والمناطق الجنوبية.

وترتفع درجات الحرارة نهاراً وبشكل تدريجي خلال هذا الأسبوع ، على أن تعود الحرارة للانخفاض وتصبح الأجواء شديدة البرودة ليلاً.

أما عن احتمال تأثرنا بمنخفض جديد ، فرجحت “هوى الشام” أن تتأثر سوريا ما بعد يوم الخميس بامتداد منخفض قطبي دون ذكر تفاصيل أكثر.