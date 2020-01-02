وفاة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية الحدث

نعى عدد من الإعلاميين على وسائل التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم والعاملة في قناة العربية السعودية

وقالت وسائل التواصل الاجتماعي أن المذيعة اللبنانية نجوى قاسم توفيت اليوم الخميس في شقتها بدبي إثر نوبة قلبية، دون إصدار بيان رسمي من القناة العاملة بها

وتم الاستناد بصحة خبر وفاتها على تغريدة للإعلامي مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، الذي نعى نجوى قاسم.

وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية … كل التعازي للزملاء ولعائلتها pic.twitter.com/sVLJw2Zz6y — مالك الروقي (@alrougui) January 2, 2020

وعملت نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها برنامج “حدث اليوم” على قناتي العربية والعربية الحدث.

و غطت أخبار الأزمات في سوريا و أفغانستان والعراق ولبنان بشكل انسجم مع سياسة السعودية ، كما أنها عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبناني قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

وخلال فترة عملها غطت أخبار الحرب على سوريا و واجهت انتقادات بسب موقفها الداعم للمعارضة السورية المسلحة.

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