وزارة النقل تسمح لخطوط طيران جديدة بعبور الأجواء السورية

منحت وزارة النقل السورية ، موافقة لخطوط الطيران الليبية للعبور في الأجواء السورية بناء على طلب سابق تقدمت به .

ونشرت النقل السورية عبر صفحتها في الفيسبوك أمس ، أن وزير النقل المهندس علي حمود علي ، سمح لطائرات الخطوط الجوية الليبية العبور في الأجواء السورية ‏.

وبينت الوزارة أن الموافقة جاءت بناءً على طلب سبق و تقدمت به هيئة الطيران المدني الليبية إلى ‏وزارة النقل – مؤسسة الطيران المدني السوري.‏

كما لفتت النقل ، إلى أن هذا القرار ينضوي ضمن الاتفاق الجوي بين البلدين ، ويعود على سوريا بالمنفعة المادية .

وبمرور الطائرات الليبية بالأجواء السورية ، سيتم توفير وقت وجهد عليها خاصة وأنها كانت تعكف المرور بسماء سوريا منذ بدء الحرب ما انعكس على سعر تذاكر الطيران بسبب إطالة الطريق .

ونوّهت وزارة النقل إلى أن وقت الالتفاف حول سوريا يبلغ حوالي ‏ساعة ونصف ، وهو ما يتسبب بخسائر كبيرة على الشركات التي امتنعت عن العبور في الأجواء السورية .

ويقتصر عبور الأجواء السورية يقتصر على عدة شركات فقط هي الشركات الإيرانية ، والشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، والخطوط الجوية اللبنانية (طيران الشرق الأوسط) ،و الخطوط الجوية القطرية.

يذكر أنه في شهر أيار ، أعلنت شركة “طيران الإمارات” عن عزمها استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا بعد توقف دام 8 سنوات .