سوريا .. وزارة الدفاع تحسم الجدل حول وثائق خدمة العلم في السفارات السورية

حسمت وزارة الدفاع في سوريا ، الجدل فيما يتعلق الاجراءات الخاصة بخدمة العلم ووثائق التجنيد في السفارات السورية .

وأعلنت وزارة الدفاع عبر صفحتها في فيسبوك أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة – مديرية التجنيد ، مستمرة بقبول وثائق التجنيد الصادرة عن السفارات السورية الخاصة بالمكلفين المقيمين خارج القطر.

وحددت تلك الوثائق بأنها : دفع بدل نقدي ــ تأجيل إقامة ــ تأجيل دراسي ــ وحيد ــ سندات احتياطيين ، بموجب القرار الوزاري رقم /5/ لعام 2014م بنماذجها كافة حتى صدور النماذج الحديثة.

وكانت عدة سفارات سورية ومكاتب القنصليات القائمة بالأعمال السورية في العالم، قد أعلنت تعليق كل أعمالها المتعلقة بخدمة العلم لغاية صدور تعليمات تنفيذية جديدة.

فيما توقع ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون التعليمات الجديدة تتعلق بقيمة البدل الخارجي لخدمة العلم في سوريا .

يشار إلى أنه تم تداول صورة مرسوم مزور ينص على تخفيض قيمة البدل الخارجي لـ 6000 دولار للمكلف الذي أقام إقامة دائمة أو متقطعة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بعد أن كانت قيمته 8000 دولار أمريكي.