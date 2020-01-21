واقعة صادمة في السعودية … وفاة مريضة بالتزامن مع خروح ديدان من جهاز تنفس !

تفاجأت أسرة أحد المريضات بمستشفيات جدة بخروج الديدان من فتحة جهازها للتنفس الصناعي مما تسبب بـ وفاة المريضة.

وبحسب صحيفة “تواصل” السعودية، أن أحد مستشفيات جدة شهدت واقعة صادمة، تمثلت بـ وفاة مريضة، بعد أن خرجت ديدان من فتحة جهازها للتنفس الصناعي.

و وفقاً للصحيفة فقد فوجئ أهل المريضة مريم العاصمي بخروج ديدان من أنبوب جهاز التنفس الصناعي للمريضة التي تعاني جلطة في القلب.

وعند زيارتهم لها تفاجؤوا بما رأوه، واستدعوا الطاقم الطبي الذي برر ذلك بوفاتها دماغياً.

كما تم توثيق مقطع فيديو، لحظة خروج الدود من الأنبوب الخاصة بالمريضة التي ترقد بالمستشفى لمعاناتها من جلطة في القلب.

فيما شكلت “هيئة صحة جدة” فريق طبي لمتابعة حالة المريضة، ليتأكد عقب ذلك أن الديدان هي يرقات الكيسة المذنبة وهي من مسببات الديدان الشريطية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة.

بينما أكدت أسرة المريضة وفاتها، داخل المستشفى متأثرة بمرضها، وطالبت بضرورة التحقيق مع إدارة المستشفى، موجة لها تهمة الإهمال.

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