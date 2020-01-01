هند القحطاني تفضح معجباً طلب منها الزواج ( فيديو )

كشفت الناشطة السعودية هند القحطاني عن عرض زواج تلقته مؤخراً من معجب عبر الأيميل الخاص بها ، وتحدثت في فيديو عن الأسلوب الذي اتبعه معها والطريقة الرخيصة التي تكلم بها ( بحسب تعبيرها ) .

وأطلت هند المشهورة بإثارة الجدل من خلال مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق سناب شات ، قالت فيه : ” الله لا يبلانا … كل الشعب صار رجال أعمال … ” .

وصرحت بفحوى الرسالة التي وصلتها من المعجب ، قائلة : ” يقول ليّ أنا رجل أعمال … وخادم النساء وتحت أقدامك يا القحطانية … عندي مال وسوف أعطيك كل ما تبغين … ” .

وتابعت : ” قال ليّ أنت حرة … سويِّ إليّ تريدينه … أنا أعبدك وتحت أقدامك … واليّ تريدينه أنا تحت أمرك … ” .

وعقبَّت الناشطة السعودية على فحوى الرسالة بما حملته من تفاصيل ، وقالت متوجهة إلى المعجب : ” والله لو تعطيني الدنيا وما فيها … وإن كنت أغنى رجل وأحلى رجل في العالم … لن أخذك ” .

يشار إلى أن هند القحطاني تعيش مع أبنائها في الولايات المتحدة الأمريكية ، ودائماً ما تثير الجدل من خلال المقاطع المصورة التي تخرج بها عبر صفحاتها والتي كان آخرها فيديو توجهت خلاله إلى الرجل السعودي مطالبة بالتخلي عن نظرته المجردة للمرأة فهي ليست جسد فقط .