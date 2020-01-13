هاتف جديد من سامسونغ قابل للطي يشبه علبة الماكياج

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هاتف جديد من سامسونغ قابل للطي يشبه علبة الماكياج
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كشفت تسريبات عن هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي الموجه للمستهلكين من فئة النساء.

وذكر موقع “أجونيوز” الإخباري الكوري بأنه تم عرض تفاصيل الهاتف الجديد في معرض “CES”، الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ضمن اجتماع سري عقدته سامسونغ مع شركائها في الصناعة.

ووفقاً للصور المسربة، يحمل هاتف سامسونج الجديد اسم  “غلاكسي بلوم”، وتم تصميمه على شكل علبة “الماكياج” التى يمكن طيها ومطبوع عليه زهرة من الخارج ، مما سيجذب الكثير من المستخدمات في العشرينيات من أعمارهن.

فيما أعلنت رئيسة قسم التطوير في سامسونغ موبايل، خلال المؤتمر أن الهاتف سيكون أصغر بكثير من هاتف “غلاكسي فولد”، وهو أول هاتف قابل للطي تطرحه الشركة.

ولم تعلق سامسونغ على الشائعات المحيطة حول الهاتف الجديد الذي سيتم طرحه في وقت لاحق من العام الحالي.

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