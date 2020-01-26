نصائح لتطبيق مكياج طبيعي وسهل يخفي عيوب البشرة

ترغب أغلبية النساء في الحصول على مكياج طبيعي يحاكي بشرة نقية ومشرقة بشكل يومي، ولكن بعضهن لا يرغبن بالإكثار من استعمال مستحضرات التجميل وتحديد الشفاه والعيون والخدود.

وتفضلن أغلب النساء إعطاء بشرتهن المظهر الجميل بشكل طبيعي، فما هي الخطوات لإخفاء عيوب البشرة وتجميلها من دون الاستعانة كثيراً بالمكياج؟ وما

نصائح لتطبيق مكياج طبيعي

– ترطيب البشرة

هو خطوة أساسية يجب عليك البدء بها قبل وضع أي مستحضر على بشرة وجهك، وذلك لحماية البشرة من الجفاف من جهة، ولجعلها أكثر مرونة ولتبدو أكثر حيوية.

– استخدام البرايمر

وهو المستحضر الذي يتم وضعه قبل كريم الأساس والكونسيلر، يعمل على إخفاء المسام الواسعة والخطوط الرفيعة المحيطة بالعينين والموجودة على الجبين وحول الشفاه.

إذاً فمهمة البرايمر هي تحضير البشرة لاستقبال مستحضرات التجميل وجعلها تبدو خالية تماماً من العيوب.

– الكونسيلر

أي خافي العيوب، وغالباً ما يتم استخدامه لتغطية الهالات السوداء تحت العينين، ويمكن استخدامه أيضاً لتغطية بعض الشوائب الأخرى الموجودة في البشرة.

– ومن الضروري أن تقومي باختيار اللون المناسب لتغطية الهالات السوداء أو المنطقة الداكنة اللون، ولهذا الهدف لا يجب أن يكون لون الكونسيلر فاتحاً جداً بل أن يتناسب ولون بشرتك وأن يتمتّع بقدرة مناسبة على التغطية بحسب درجة ظهور الهالات.

– كريم الأساس ضروري لتطبيق مكياج طبيعي

هناك العديد من كريمات الأساس المتوفرة في الاسواق، لكنها لا تتساوى كلها من ناحية التغطية.

– البودرة الحرة

هي من المستحضرات الأساسية أيضاً في إعطاء بشرتك مظهراً طبيعياً، فعليك بوضعها بخفّة فوق كريم الأساس لجعل بشرتك تبدو مخملية ناعمة.

كما ولتتخلصي من لماعية البشرة إذا كانت دهنية بكاملها أو في منطقة T zone، أي الجبين والأنف والذقن.

ويمكنك تجديد البودرة بين الحين والآخر إذا شعرت أب بشرتك تبدو لامعة في هذه الأماكن.

– القليل من الألوان

إذا أردت الحصول على مظهر طبيعي، بعد تأسيس بشرتك بهذه الطريقة يمكنك إضافة القليل من أحمر الخدو أو البرونزر، إضافة إلى ملمّع شفاه شفاف أو أحمر شفاه بلون البيج الخفيف، مع القليل من الماسكارا فقط لإبراز رموشك.