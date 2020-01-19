كاظم الساهر ونجوى كرم مع نجوم الفن يهنئون تركي آل الشيخ بـ سلامته

توجهت الفنانة نجوى كرم برسالة تهنئة ومباركة للمستشار ورئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ ، عُقبَّ خضوعه لعمل جراحي دقيق وخروجه منه بالسلامة .
وغردت عبر حسابها في تويتر قائلة : ” إن شاء الله ما تشوف شر يا بو ناصر … وترجع لعيلتك وبلدك بخير وسلامة ” .
انشاالله ما تشوف شرّ يا بو ناصر وترجع لعيلتك وبلدك بخير وسلامة 🙏🏼🌷@Turki_alalshikh
— Najwa Karam (@najwakaram) January 19, 2020
أما الفنانة نوال الكويتية فكتبت : ” ألف الحمد لله على سلامتك يا بو ناصر … وغدى الشر وأجر وعافية إن شاء الله ” .
ألف الحمدلله على سلامتك يابوناصر وغدى الشر واجر وعافيه ان شاءالله@Turki_alalshikh
— نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) January 19, 2020
وهنئه الفنان ناصر القصبي بتعليق ، جاء في نصّه : ” إنشاء الله … دعواتنا أن سلمك الله … وما ترى بأس وترجع بالسلامة … ” .
إن شاء الله ..
و دعواتنا ان الله يسلمك و ماترى باس و ترجع بالسلامة لأهلك و أحبابك 🌹 https://t.co/Taimr8UQ65
— ناصر القصبي (@algassabinasser) January 19, 2020
وغردَّ كاظم الساهر مطمئناً عن المستشار وعلق : ” الله يبشرك بالخير ويعافيك ويديم عليك الصحة أبو ناصر وترجع بألف خير وعافية وسلامة ” .
الله يبشرك بالخير و يعافيك و يديم عليك الصحة ابوناصر و ترجع بألف خير و عافية و سلامة.
— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) January 19, 2020
وكان المستشار تركي آل الشيخ قد خضع مؤخراً لعملٍ جراحيٍ دقيقٍ في الرأس بحسب ما أفادت بعض المواقع الإخبارية ، وأعرب عن سعادته بالمحبة الصافية التي تلقاها من خلال منشورات ورسائل من المتابعين وأهل الفن في العالم العربي .
وغردَّ شاكراً كل المحبين عبر أبياتٍ شعرية نشرها عبر حسابه الرسمي ، كتب فيها :
” أنا بحب الناس … في صحة وخير … وأكيد حب الناس … أكبر غنيمة … الي لهم عندي … مودة وتقدير … وأيديهم لي … بالدعاوي كريمة … ” .
أنا بحب الناس .. في صحة وخير
وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمه
اللي لهم عندي .. مودة وتقدير
وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه
أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير
واعتز بأصحاب النوايا .. السليمه
وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير
من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه
تركي آل الشيخ
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2020