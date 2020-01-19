كاظم الساهر ونجوى كرم مع نجوم الفن يهنئون تركي آل الشيخ بـ سلامته

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تركي آل الشيخ
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توجهت الفنانة نجوى كرم برسالة تهنئة ومباركة للمستشار ورئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ ، عُقبَّ خضوعه لعمل جراحي دقيق وخروجه منه بالسلامة .

وغردت عبر حسابها في تويتر قائلة : ” إن شاء الله ما تشوف شر يا بو ناصر … وترجع لعيلتك وبلدك بخير وسلامة ” .

أما الفنانة نوال الكويتية فكتبت : ” ألف الحمد لله على سلامتك يا بو ناصر … وغدى الشر وأجر وعافية إن شاء الله ” .

وهنئه الفنان ناصر القصبي بتعليق ، جاء في نصّه : ” إنشاء الله … دعواتنا أن سلمك الله … وما ترى بأس وترجع بالسلامة … ” .

وغردَّ كاظم الساهر مطمئناً عن المستشار وعلق : ” الله يبشرك بالخير ويعافيك ويديم عليك الصحة أبو ناصر وترجع بألف خير وعافية وسلامة ” .

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد خضع مؤخراً لعملٍ جراحيٍ دقيقٍ في الرأس بحسب ما أفادت بعض المواقع الإخبارية ، وأعرب عن سعادته بالمحبة الصافية التي تلقاها من خلال منشورات ورسائل من المتابعين وأهل الفن في العالم العربي .

وغردَّ شاكراً كل المحبين عبر أبياتٍ شعرية نشرها عبر حسابه الرسمي ، كتب فيها :

” أنا بحب الناس … في صحة وخير … وأكيد حب الناس … أكبر غنيمة … الي لهم عندي … مودة وتقدير … وأيديهم لي … بالدعاوي كريمة … ” .

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