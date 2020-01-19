كاظم الساهر ونجوى كرم مع نجوم الفن يهنئون تركي آل الشيخ بـ سلامته

توجهت الفنانة نجوى كرم برسالة تهنئة ومباركة للمستشار ورئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ ، عُقبَّ خضوعه لعمل جراحي دقيق وخروجه منه بالسلامة .

وغردت عبر حسابها في تويتر قائلة : ” إن شاء الله ما تشوف شر يا بو ناصر … وترجع لعيلتك وبلدك بخير وسلامة ” .

انشاالله ما تشوف شرّ يا بو ناصر وترجع لعيلتك وبلدك بخير وسلامة 🙏🏼🌷@Turki_alalshikh — Najwa Karam (@najwakaram) January 19, 2020

أما الفنانة نوال الكويتية فكتبت : ” ألف الحمد لله على سلامتك يا بو ناصر … وغدى الشر وأجر وعافية إن شاء الله ” .

ألف الحمدلله على سلامتك يابوناصر وغدى الشر واجر وعافيه ان شاءالله@Turki_alalshikh — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) January 19, 2020

وهنئه الفنان ناصر القصبي بتعليق ، جاء في نصّه : ” إنشاء الله … دعواتنا أن سلمك الله … وما ترى بأس وترجع بالسلامة … ” .

إن شاء الله ..

و دعواتنا ان الله يسلمك و ماترى باس و ترجع بالسلامة لأهلك و أحبابك 🌹 https://t.co/Taimr8UQ65 — ناصر القصبي (@algassabinasser) January 19, 2020

وغردَّ كاظم الساهر مطمئناً عن المستشار وعلق : ” الله يبشرك بالخير ويعافيك ويديم عليك الصحة أبو ناصر وترجع بألف خير وعافية وسلامة ” .

الله يبشرك بالخير و يعافيك و يديم عليك الصحة ابوناصر و ترجع بألف خير و عافية و سلامة. — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) January 19, 2020

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد خضع مؤخراً لعملٍ جراحيٍ دقيقٍ في الرأس بحسب ما أفادت بعض المواقع الإخبارية ، وأعرب عن سعادته بالمحبة الصافية التي تلقاها من خلال منشورات ورسائل من المتابعين وأهل الفن في العالم العربي .

وغردَّ شاكراً كل المحبين عبر أبياتٍ شعرية نشرها عبر حسابه الرسمي ، كتب فيها :

” أنا بحب الناس … في صحة وخير … وأكيد حب الناس … أكبر غنيمة … الي لهم عندي … مودة وتقدير … وأيديهم لي … بالدعاوي كريمة … ” .