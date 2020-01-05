نانسي عجرم تتلقى المساندة والدعم من فنانيّ لبنان والعالم العربي ( صور )

سارع نجوم الفن في لبنان والوطن العربي لمساندة الفنانة نانسي عجرم ، عُقبَّ حادث اقتحام منزلها وتوقيف زوجها الدكتور فادي الهاشم بعدما أقدم على قتل اللص الملثم الذي دخل غرفة بناته .

وغردت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور ، قائلة : ” بصراحة ما عم أعرف عبّر من بشاعة الخبر … نشكر الله أنك بخير … أنتِ وعيلتك … ” .

بصراحة ما عم بعرف عبر من كتر بشاعة الخبر !!!! نشكر الله انك بخير انتي وعيلتك والرب يحميكن ويحمينا جميعاً من هل الفلتان #نانسي_عجرم @NancyAjram pic.twitter.com/WzizK32vZ0 — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) January 5, 2020

وكتبت أحلام : ” دخل بيتهم مسلح وهدد بالقتل … ودخل غرفة بناته … والأب يركض متل المجنون … هذا دفاع عن النفس … وعن أطفال أبرياء … إن شاء الله القضاء اللبناني عادل ورح يتجاوزون المصيبة … ” .

دخل بيتهم مسلح وهدد بالقتل ودخل غرفه بناتها والاب يركض مثل المجنون وهذا دفاع عن النفس وعن اطفال ابرياء مالهم اي ذنب وباذن الله القضاء اللبناني عادل وراح يتجاوزون هالمصيبه باذن الله https://t.co/zqGG9hsmOP — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) January 5, 2020

وتوجهت اليسا لمواطنتها قائلة : ” ألف حمد لله على سلامتك وبناتك … الله نجاكم من البشاعة … وحماكم أنتِ وزوجك … بشع إلي صار … بس الحمد لله أنتم بخير … العائلة أهم شيء … ” .

ألف الحمدلله عا سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك. ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شي@NancyAjram — Elissa (@elissakh) January 5, 2020

وهنأ تامر حسني زميلته بالسلامة ، وكتب : ” ألف سلامة عليكِ نانسي … الله يحفظك ويحفظ أولادك … دكتور فادي يا عظيم … الله يخليك لعيلتك يا بطل … ” .

https://twitter.com/tamerhosny/status/1213850944301080577

وكانت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية عادة عون ، أصدرت قراراً بإيقاف زوج الفنانة نانسي عجرم إثر حادث تبادل إطلاق النار مع اللص الذي تبين أنه يحمل الجنسية السورية ، وقد جاء القرار بشكلٍ طبيعي وضمن الاجراءات القانونية وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية .