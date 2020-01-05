نانسي عجرم تتلقى المساندة والدعم من فنانيّ لبنان والعالم العربي ( صور )

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نانسي عجرم

سارع نجوم الفن في لبنان والوطن العربي لمساندة الفنانة نانسي عجرم ، عُقبَّ حادث اقتحام منزلها وتوقيف زوجها الدكتور فادي الهاشم بعدما أقدم على قتل اللص الملثم الذي دخل غرفة بناته .

وغردت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور ، قائلة : ” بصراحة ما عم أعرف عبّر من بشاعة الخبر … نشكر الله أنك بخير … أنتِ وعيلتك … ” .

وكتبت أحلام : ” دخل بيتهم مسلح وهدد بالقتل … ودخل غرفة بناته … والأب يركض متل المجنون … هذا دفاع عن النفس … وعن أطفال أبرياء … إن شاء الله القضاء اللبناني عادل ورح يتجاوزون المصيبة … ” .

وتوجهت اليسا لمواطنتها قائلة  : ” ألف حمد لله على سلامتك وبناتك … الله نجاكم من البشاعة … وحماكم أنتِ وزوجك … بشع إلي صار … بس الحمد لله أنتم بخير … العائلة أهم شيء … ” .

وهنأ تامر حسني زميلته بالسلامة ، وكتب : ” ألف سلامة عليكِ نانسي … الله يحفظك ويحفظ أولادك … دكتور فادي يا عظيم … الله يخليك لعيلتك يا بطل … ” .

https://twitter.com/tamerhosny/status/1213850944301080577

وكانت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية عادة عون ، أصدرت قراراً بإيقاف زوج الفنانة نانسي عجرم إثر حادث تبادل إطلاق النار مع اللص الذي تبين أنه يحمل الجنسية السورية ، وقد جاء القرار بشكلٍ طبيعي وضمن الاجراءات القانونية وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية .

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