ميشال حايك يصدم الجمهور.. 3 توقعات تحققت خلال 3 أيام من عام 2020 (فيديو)

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ميشال حايك يصدم العالم.. 3 توقعات صدقت خلال 3 أيام من العام الجديد

أثار ميشال حايك جدلاً واسعاً بعد تحقق ثلاثة توقعات من ضمن سلسلة توقعاته التي أطلقها ليلة رأس السنة لعام 2020 .

وتوقع ميشال حايك ليلة رأس السنة خلال مقابلته التي بثتها قناة MTV Lebanon  أن يتصدر وجه لبناني في الإمارات الأخبار ، وبالفعل تصدر خبر وفاة الإعلامية العاملة في قناة العربية – الحدث ، نجوى قاسم ، نشرات الأخبار في لبنان والعالم العربي .

التوقع الثاني الذي ثبت تحققه يتعلق باللواء قاسم سليماني الذي اغتالته أمريكا في ثالث أيام السنة الجديدة ، حيث سبق وقال حايك خلال توقعاته : ” قاسم سليماني يوسع دائرة الخوف ، حوله ومنه وعليه”.

بينما كان التوقع الثالث الذي أصاب أيضاً ، هو حالة الغليان التي حصلت في مطار بغداد إثر اغتيال اللواء سليماني قرب المطار.

كما أطلق ميشال حايك سلسلة توقعات عن الدول العربية والغربية ، لكن خص بمعظم توقعاته لبنان مرجحاً ان يكون هناك “أكثر من لبنان داخل لبنان” واصفاً العام 2020 بعام الجنون.

 

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