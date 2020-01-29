ميريام كلينك تجدد عهد الخصام مع عيد الحب بإطلالة جريئة ( صور )

جددت الفنانة الاستعراضية ميريام كلينك عهد الخصام مع عيد الحب ، وأعربت عن استيائها منه لما يحمله من مشاكل جمّة ( بحسب رأيها ) .

واختارت المغنية اللبنانية أن تخضع لجلسة تصوير جريئة وخاصة بهذه المناسبة كعادتها في كلِّ عام ، وشاركت متابعيِّ حسابها في تطبيق INSTAGRAM مجموعة من الصور الحديثة .

وظهرت مرتدية مايوه فاضح من اللون الأبيض نسقت معه BLAZER من الفراء المصبوغ باللون الأحمر الناري ، وأكملت إطلالتها بحذاءٍ ذو كعبٍ عالٍ وكأسٍ من النبيذ .

وعلقت على المنشور قائلة : ” قريباً عيد الحب … عندما تبدأ كل المشاكل … ” وختمت التعليق معربة عن ارتداءها للفراء الصناعي .

ميريام كلينك تنتقد عيد الحب :

يذكر أن ميريام كلينك كانت قد بدأت مؤخراً بالترويج لدمية Barbie جديدة ، وأعلنت عبر إحدى صفحاتها عن أن الدمية ستحمل اسمها ، مرفقةً الخبر بمجموعة من الصور التي توثق شكل الدمية بعدَّة إطلالات مختلفة .