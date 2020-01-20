ميريام كلينك تستعرض بـ قميص شفاف في أحدث ظهور لها ( صور )

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ميريام كلينك
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أثارت المغنية الاستعراضية ميريام كلينك الجدل في صفوف المتابعين ، بمشاركتها مجموعة من الصور الجديدة الفاضحة لها لناحية اللباس الذي ظهرت فيه والوضعيات التي اتخذتها أمام الكاميرا .

وأطلت ميريام في الصور التي نشرتهم عبر حسابها في INSTAGRAM ، وهي عارية تماماً بينما سترت بعض تفاصيل جسدها بقميصٍ أبيضٍ رقيقٍ شفاف .

ميريام كلينك بالقميص فقط :

 

وظهرت بعدّة وضعياتٍ مختلفة معتمدة نفس الإطلالة ، وعلقت على إحدى الصور واصفةً نفسها بالحالمة ، وأشارت في أخرى إلى أنها تحتاج الراحة فقط .

وتحرص ميريام كلينك دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها للانتقادات السلبية التي تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله من خلال إلغاء خاصة التعليق على المنشورات .

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