ميريام كلينك بـ ملابس البحر وسط الثلوج … ( صور )

تتجاهل المغنية الاستعراضية ميريام كلينك الانتقادات الحادة التي تتعرض لها على خلفية إطلالاتها الجريئة التي تعتمدها في جلسات التصوير ، حيث تحرص على مشاركة المتابعين لها عبر حساباتها على التطبيقات الاجتماعية بعضاً من هذه الصور .

اختارت ميريام أن تظهر مؤخراً بعدة إطلالات مختلفة وبوضعياتٍ عديدة ، اعتمدت فيها المايوه ذو القطعة الواحدة كلباس مع اختلاف تصاميمه وألوانه .

ونشرت النجمة قبل ساعاتٍ قليلة مجموعة من الصور الجديدة لها ، تحدّت من خلالها البرد وأجواء الصقيع التي تعصف في البلاد ، وظهرت مرتدية ملابس البحر ( المايوه ) وتجلس في العراء وسط الثلوج .

ميريام كلينك وسط الثلوج :

واستعرضت الفنانة اللبنانية رشاقتها في وقتٍ سابق من خلال مجموعة من الصور الأخرى حيث ظهرت مرتدية مايوه مع سترة من الفراء ، نسقت معهم مكياج الوجه الكامل وسرحت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف .

وتفاعل متابعو كلينك مع المنشور بشكلٍ لافت ، إلا أنها لم تسلم من بعض التعليقات السلبية والانتقادات اللاذعة التي طالت جرأتها وأسلوبها في الظهور حيث اتهمها البعض بعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع الشرقي ، والاستعراض على غرار النجمات العالميات .

وتحرص ميريام كلينك دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها للانتقادات السلبية التي تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله من خلال إلغاء خاصة التعليق على المنشورات .