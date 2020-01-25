ميريام كلينك بـ ملابس البحر وسط الثلوج … ( صور )

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ميريام كلينك
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تتجاهل المغنية الاستعراضية ميريام كلينك الانتقادات الحادة التي تتعرض لها على خلفية إطلالاتها الجريئة التي تعتمدها في جلسات التصوير ، حيث تحرص على مشاركة المتابعين لها عبر حساباتها على التطبيقات الاجتماعية بعضاً من هذه الصور .

اختارت ميريام أن تظهر مؤخراً بعدة إطلالات مختلفة وبوضعياتٍ عديدة ، اعتمدت فيها المايوه ذو القطعة الواحدة كلباس مع اختلاف تصاميمه وألوانه .

ونشرت النجمة قبل ساعاتٍ قليلة مجموعة من الصور الجديدة لها ، تحدّت من خلالها البرد وأجواء الصقيع التي تعصف في البلاد ، وظهرت مرتدية ملابس البحر ( المايوه ) وتجلس في العراء وسط الثلوج .

ميريام كلينك وسط الثلوج :

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It's shinnnny day let's have fun….

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واستعرضت الفنانة اللبنانية رشاقتها في وقتٍ سابق من خلال مجموعة من الصور الأخرى حيث ظهرت مرتدية مايوه مع سترة من الفراء ، نسقت معهم مكياج الوجه الكامل وسرحت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف .

وتفاعل متابعو كلينك مع المنشور بشكلٍ لافت ،  إلا أنها لم تسلم من بعض التعليقات السلبية والانتقادات اللاذعة التي طالت جرأتها وأسلوبها في الظهور حيث اتهمها البعض بعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع الشرقي ، والاستعراض على غرار النجمات العالميات .

وتحرص ميريام كلينك دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها للانتقادات السلبية التي تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله  من خلال إلغاء خاصة التعليق على المنشورات .

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