ميريام كلينك بـ إطلالتين جريئتين … إحداهما فاضحة ( صور )

تتجاهل الفنانة ميريام كلينك كل الانتقادات الحادة التي تتعرض لها على خلفية إطلالاتها الجريئة ، ولا تكفُ عن استعراض جسدها في جلسات التصوير ومشاركة المتابعين لها بعضاً من هذه الصور .

اختارت ميريام أن تظهر مؤخراً بـ Rob sleeping من الشيفون الكاشف المزين بالريش ، أبرز جسدها بطريقةٍ جريئةٍ جداً حيث حرصت على التقاط الصورة لها من الأمام .

ميريام كلينك بالشيفون :

ونشرت في وقتٍ سابق مجموعة من الصور المختلفة لها عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، ظهرت فيهم بإطلالة الدمية الشهيرة Barbie لناحية تسريحة الشعر ومكياج الوجه .

وارتدت رداءً أبيض مغريّ يشبه في تصميمه ملابس الممرضات ، وبدت في إحدى الصور وهي مستلقية على الأرض وتحمل في يدها دباً محشواً بالقطن ، وعلقت عليها مستعينة باسم الشخصية الكرتونية الشهيرة : “تيدي الدب ” .

الفنانة الاستعراضية بالرداء الأبيض :

وتفاعل متابعو ميريام كلينك مع المنشور بشكلٍ لافت ، إلا أنها لم تسلم من بعض التعليقات السلبية والانتقادات اللاذعة التي طالت جرأتها وأسلوبها في الظهور حيث اتهمها البعض بعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع الشرقي ، والاستعراض على غرار النجمات العالميات .