موظفو مؤسسة التأمينات بريف دمشق يعتدون بالضرب على محاميين

أقدم موظفو مؤسسة التأمينات بريف دمشق على الاعتداء بالضرب على محاميين اثنين أثناء ممارستهما لعملها.

وذكر موقع “صاحبة الجلالة” أنه في حادثة هي الأولى من نوعها، قام موظفو مؤسسة التأمينات بريف دمشق بضرب محاميين اثنين وحجزوا حرياتهم خلال قيامهم بعملهم .

حيث أقدم المسؤول المسؤول الأمني عن باب الدخول لمؤسسة التأمينات الاجتماعية على ضرب محاميين يتبعان لنقابة المحامين في محافظة القنيطرة ، في إساءة واضحة لاستعمال السلطة .

وأكد رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في القنيطرة بسام قشمر وقوع الحادثة ، مبيناً أنه ومجموعة من محامي القنيطرة قاموا بالادعاء على العاملين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية لكون ما حصل يمس بكرامة وشرف المهنة.

وتم فتح ضبط بالفاعلين وبدء تحقيق وهم قيد الملاحقة لمعرفة ملابسات الحادث ، بحسب ما أفاد أحمد عبد الكريم عضو مجلس فرع القنيطرة للمحامين.