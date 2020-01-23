تدني كبير بدرجات الحرارة في سوريا.. منخفض جوي قطبي تصحبه عواصف يبدأ اليوم

تبدأ بعد ساعات فعالية منخفض جوي جديد مصحوب بكتلة قطبية شديدة ، ليكون أكبر انخفاض بدرجات الحرارة في سوريا منذ بداية هذا الموسم الشتوي.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم التي نقلتها وكالة سانا ، تأثر سوريا بامتداد لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية ، يبدأ في ساعات المساء .

منخفض قطبي جديد:

ورجحت المديرية أن تكون هناك فرصة لهطل زخات مطرية بدءا من مناطق الساحل خلال ساعات بعد الظهر.

ويمتد الهطل المطري تدريجيا من الساحل إلى باقي المناطق ليلا ويكون هطل غزير ترافقه عواصف رعدية.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان، متوقعة أيضاً هطل ثلجي فوق المرتفعات خلال ساعات ليل الخميس وفجر الجمعة.

وذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية أن المنخفض الجوي ستصحبه كتلة قطبية شديدة البرودة .

وبنت أن هذا الـ منخفض سيسبب تدني كبير بدرجات الحرارة في سوريا هو الأكبر منذ بداية هذا الموسم الشتوي .

وتوقعت “هوى الشام” أن تبدأ هذه الفعالية الجوية مع ساعات بعد ظهر الخميس على السواحل السورية بالبداية وتنتهي ساعات عصر يوم الجمعة .

وستكون ذروة الفعالية الجوية فجر يوم الجمعة حتى الساعة 9 صباحاً ، تتخللها رياح نشطة و تصبح شديدة أحياناً.

وفيما يخص طقس يوم السبت ، تسجل العاصمة دمشق و باقي المحافظات السورية الداخلية درجات حرارة متدنية اعتباراً من ليل الجمعة حتى صباح السبت ومن المتوقع أن يتشكل الصقيع في أجزاء واسعة من سوريا .