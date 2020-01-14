منة عرفة شقراء وسط الجليد في أحدث ظهور لها ( صور )

شاركت الفنانة منة عرفة المتابعين مجموعة من الصور الحديثة لها من أجواء استمتاعها برياضة التزلج على الجليد وسط الثلوج ، بدت خلالهم وهي تتحدى برودة الطقس بممارسة رياضتها المفضلة .

وبدت منة في الصور التي نشرتهم في حسابها على INSTAGRAM بشكلٍ جديد ومختلف معتمدةً الشعر الأشقر لأول مرة ، وذلك بعدما اشتهرت منذ صغرها بالشعر البني الداكن .

وكانت الفنانة الشابة قد بدأت مؤخراً بتصوير مشاهدها في فيلم الحركة والإثارة (( 666 ) ) والذي تخوض بطولته إلى جانب كلٍ من أحمد عاشور ومحمد سمير ، والفيلم كتابة وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر .

كما تستعد منة عرفة لعرض مسرحيتها ( جوازة مرتاحة ) لأول مرة في مدينة القاهرة وذلك على مسرح أوبرا جامعة مصر ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في شهر يوليو / تموز الماضي أثناء عرضها في مدينة الغردقة