علي غزلان يكشف حقيقة خطوبته لـ منة عرفة ( صورة )

عادت الشائعات لمطاردة الفنانة الشابة منة عرفة ، وانتشرت أخبار حول ارتباطها بـ علاقة حبٍ مع الطبيب واليوتيوبر الشهير علي غزلان ، وهو ما نفاه الأخير عبر تصريح أدلى به لصحيفة الوطن المصرية ، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ من الصحة .

وأشار إلى أنه استغرب خلال الأيام الماضية التساؤلات الكثيرة التي انهالت عليه من قبل متابعيه وجمهوره حول علاقته بها ، لافتاً إلى أنه تلقى بعض التعليقات التي طالبته بإعلان خبر علاقتهما وتحديد موعد خطوبتهما .

ولفتَّ غزلان في حديثه إلى أن هذه الشائعات انطلقت عُقبَّ ظهوره مع النجمة الشابة في النادي الرياضي وأكثر من مناسبة ومؤتمر خلال الفترة الأخيرة ، وأرجع السبب في ذلك إلى أن علاقة صداقة قوية تجمعه بـ منة عرفة ولا يوجد بينهما أكثر من ذلك .

وكان الطبيب الشهير قد أثار جدل الجمهور بعدما شارك مؤخراً صورة جمعته بمواطنته عبر حسابه الرسمي في تطبيق فيس بوك خلال تواجدهما في أحد المؤتمرات ، مما جعل المتابعين يتكهنون بوجود علاقة عاطفية تجمعه بـ عرفة .