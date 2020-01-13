ملياردير روسي يوزع ثروته البالغة 12.6 مليار دولار

أعرب ملياردير روسي عن استعداده لتقاسم ثروته مع من ساعدوه خلال فترة عمله.

وأفاد ملياردير روسي يدعى أليشر عثمانوف، وهو المؤسس والمساهم الرئيسي في شركة USM Holdings، بأن الحياة غير أبدية، لذلك بات مستعدا لتقاسم ثروته مع الذين ساعدوه.

و حول ورثته المحتملين، أشار عثمانوف إلى أنه يود مساعدة أفراد عائلته وكبار مدراء شركته، كما سيقوم بتقسيم الأسهم التي يملكها بينهم جميعاً.

ويعتبر أليشر عثمانوف، أحد أغنى رجال الأعمال في روسيا، وتقدر ثروته بـ 12.6 مليار دولار.

كما تصدر العام الماضي قائمة أغنى عشرة أثرياء في بريطانيا إلى جانب رومان أبراموفيتش وميخائيل فريدمان.

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