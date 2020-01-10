مقابل شرط بسيط ... ملياردير يهدي متابعيه على "تويتر" 9 ملايين دولار

عرض ملياردير ياباني على متابعيه عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” منح مبلغ 9 ملايين دولار بشرط بسيط.

وقدم ملياردير يدعى يوساكو ميزاوا، عرضاً سخياً لمتابعيه بإمكانية فوز كل شخص ( من مجموع الـ 1000) بـ9 آلاف دولار بشرط بسيط.

و حدد الملياردير الياباني شرطاً بأنه على الراغبين بالفوز بهذا المبلغ، إعادة نشر تغريدة كان قد نشرها في 1 يناير/كانون الثاني، حيث سيتمكن ألف شخص من الحصول على هذا المبلغ بعد القيام بسحب.

فيما وصف ميزاوا، بأن هذه الخطوة بمثابة “تجربة اجتماعية جادة” ليرى إذا كانت “الأموال المجانية” تعزز من شعور الأفراد بالسعادة.

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