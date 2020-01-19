فيديو مسرب .. نقل مرتزقة سوريين موالين لتركيا إلى ليبيا

أظهر شريط فيديو عدد من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا والمقاتلين تحت ما يسمى ” الجيش الوطني ” ، وذلك خلال نلقلهم بالطيران عبر الأراضي التركية إلى ليبيا .

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن شركة طيران إفريقية قامت بنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا بعد تجنيدهم من قبل شركة أمنية تركية باشراف المخابرات التركية.

ويظهر بالفيديو عدد من المرتزقة السوريين بالزي العسكري خلال قيام أحد المسلحين بتصويرهم ، فيما عمد آخرين إلى إخفاء وجه خلال التصوير

وبحسب المعلومات ، تدفع تركيا ما يقارب 2000-2500 دولار شهريا ً لكل مرتزق سوري يرغب بالقتال في ليبيا .

يذكر أن المرصد المعارض أعلن مقتل أكثر من 17 مرتزق سوري على الأراضي الليبية وذلك خلال قتالهم إلى جانب حكومة الوفاق التي تدعمها أنقرة ضد قوات حفر والتي تدعمها روسيا و الإمارات