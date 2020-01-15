مباراة سوريا والسعودية .. بث مباشر .. كأس آسيا تحت 23

يلتقي اليوم الأربعاء منتخبا سوريا والسعودية ضمن بطولة كآس آسيا للشباب تحت 23 عام

موعد مباراة سوريا والسعودية والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت دمشق و الرياض ، وهي منقولة على قناة الكأس القطرية HD 3 , وقناة بي أن سبورت

وتتصدر سوريا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام السعودية، مقابل نقطتين لقطر ولا شيء لليابان.

و الفائز من مباراة السعودية وسوريا سيتأهل مباشرة للدور ربع النهائي، في حين أنه إذا انتهت هذه المباراة بالتعادل بين الفريقين فإن منتخب سوريا يتأهل للدور ربع النهائي، وبالتالي ينتظر منتخب السعودية نتيجة مباراة قطر مع اليابان.

أما منتخب قطر، فإنه سيحتاج لتحقيق الفوز على اليابان وهي النتيجة التي تضعه في موقف مريح للتأهل إلا إذا انتهت مباراة السعودية وسوريا بالتعادل 3-3 أو أكثر، وبالتالي في هذه الحالة تتقدم السعودية بفارق عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشر

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