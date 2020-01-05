ما حقيقة خطبة ابنة ترامب على ملياردير لبناني؟ ... (صور)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبة ابنة ترامب الصغرى على الملياردير اللبناني مايكل بولس.

ونفى بولس (22 عاماً) ما تردد عن خطبته هو و ابنة ترامب تيفاني (26 عاماً) وتدوال بطاقة دعوة مزيفة لحضور حفل خطبتهما.

و نشر بولس عبر خاصية “ستوري” على “أنستغرام” إنَّ دعوة حفل خطبته على تيفاني ترامب مزيفة وغير حقيقية”، مرفقاً المنشور برمز تعبيري ضاحك في إشارة إلى سخريته من الشائعة.

وبحسب دعوة الخطوبة المزيفة أن الحفل سيقام في 11 يناير/كانون الثاني في منتجع “مارالاجو”.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” فإن الملياردير اللبناني يواعد تيفاني منذ لقائهما في اليونان في صيف عام 2018، وبعد مرور عام على علاقتهما تمَّ رصدهما داخل متجر في نيويورك، وهما يتفقدان خواتم الخطوبة، ولكنهما لم يستقرا على شيء في النهاية.

الجدير بالذكر أن تيفاني هي ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زوجته السابقة، مارلا مابلز، وهي أصغر بناته.

اقرأ المزيد: بالصور .. ملابس ابنة ترامب تثير جدل واسع في مؤتمر ” حرية الأديان ” .