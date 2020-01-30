بالفيديو.. توقعات ميشيل حايك تتحقق وفيروس كورونا من بينها

أثار اللبناني ميشال حايك جدلاً بعد تحقق المزيد من توقعاته التي أطلقها ضمن سلسلة توقعات ليلة رأس السنة لعام 2019 ، أي العام الماضي ..

وتوقع ميشال حايك ليلة رأس السنة لعام 2019 خلال مقابلته التي بثتها قناة MTV Lebanon ، يحاكي انتشار فيروس يشابه فيروس انفلونزا الخنازير وجنون البقر .

وتم بالفعل انتشار فيروس كورونا القاتل الذي بدأ حصد الكثير من الأرواح ، وبدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى 16 دولة على الأقل على مستوى العالم من بينها ألمانيا وفرنسا، كما تم رصد حالة إصابة في الإمارات.

وتوقع حايك أيضاً أن يتسبب لاعب كرة سلة شهير بأزمة ، دون توضيح ماهية الأزمة أو جنسية اللاعب .

حيث توفي لاعب كرة السلة الأمريكي كوبي براينت وابنته ، في حادث تحطم طائرة مروحية في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

وتحققت في بداية الشهر ، 3 توقعات لميشيل حايك من ضمن سلسلة توقعات ليلة رأس السنة لعام 2020 ، وهي : تصدر وجه لبناني في الإمارات الأخبار ، وبالفعل تصدر خبر وفاة الإعلامية العاملة في قناة العربية – الحدث ، نجوى قاسم ، نشرات الأخبار.

كما ثبت توقعه المتعلق باللواء قاسم سليماني الذي اغتالته أمريكا في ثالث أيام السنة الجديدة، والتوقع الثالث كان حالة الغليان في مطار بغداد إثر اغتيال سليماني.

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