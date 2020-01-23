للسيدات .. إليكن علاج مشكلة جفاف الوجه في فصل الشتاء

تعاني الكثير من السيدات من مشاكل متعددة في وجوههن تتنوع وتختلف مع اختلاف فصول السنة ، وتبدأن رحلة البحث عن علاج لتلك المشاكل.

فهناك نساء تعاني من مشاكل متعددة في بشرة الوجه مثل ظهور البقع أو حب الشباب أو الهالات السوداء أو جفاف الوجه والذي يزداد في فصل الشتاء.

أسباب و علاج مشكلة جفاف الوجه

1- أسباب جفاف الوجه

– التعرض إلى التيارات الهوائية الباردة أو لأشعة الشمس المباشرة لوقت طويل، فهذين العاملين من شأنهما أن يؤديا إلى فقدان البشرة لرطوبتها الطبيعية وإصابتها بالجفاف والخشونة.

– النظام الغذائي الخالي من الأطعمة الغنية بالمياه وبالسوائل، وافتقاره أيضا إلى بعض أنواع الفيتامينات لا سيما الفيتامين A الموجود في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

– قلة شرب الماء مما يؤدي إلى جفاف الجسم وجفاف البشرة من الداخل بما فيها بشرة الوجه.

– الإصابة بفقر الدم الحاد أو بأحد أنواع الأمراض الجلدية في منطقة الوجه، إضافة إلى التدخين الذي يؤدي إلى التقليل من نعومة البشرة وإفقادها رطوبتها الطبيعية.

– التقدم في السن الذي يؤدي إلى فقدان البشرة لمرونتها ورطوبتها الداخلية.

– غسيل الوجه بشكل متكرر بالماء الساخن واستعمال الصابون.

علاج جفاف الوجه

– من الضروري كمرحلة أولى الابتعاد عن كل العوامل التي تؤدي إلى جفاف بشرة الوجه وخشونتها.

لا سيما تجنب غسل الوجه بالماء الساخن واستخدام غسول خال من الصابون مع المياه الفاترة.

– استخدام كريم الترطيب الفعال أكثر من ضروري خصوصا خلال فصل الشتاء، لأن البشرة تفتقد الى العناصر المرطبة والتي سيوفرها لها الكريم اذا كان ذات جودة عالية ومكونات ناشطة.

– تنظيف البشرة بشكل جيد من بقايا المكياج والشوائب قبل وضع كريم الترطيب عليها لإفساح المجال لها بامتصاص كامل الكمية والاستفادة منها.

– التركيز على شرب المياه بكمية لا تقل عن ليترين في اليوم للعمل على ترطيب البشرة من الداخل ومنعها من الجفاف، إضافة إلى التركيز على الفواكه والخضروات الغنية بالمياه والفيتامينات المفيدة.

– تقشير البشرة للتخلص من طبقة الخلايا الميتة التي تغطيها حتى تتمكن من امتصاص كريمات الترطيب ومستحضرات العناية التي يتم وضعها عليها.