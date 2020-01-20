محاولاً الانتحار من أجل حبيبته .. شاب سوري يثبت مقولة “ومن الحب ما قتل”

إثباتا لمقولة “ومن الحب ما قتل”، حاول لاجئ سوري في تركيا الانتحار بعد أن رفضت عائلة حبيبته تزويجه إياها .

ونشرت وسائل إعلام تركية أن لاجئ سوري حاول الانتحار من الطابق الثالث عشر في ولاية قيصري وسط تركيا ، بسبب رفض عائلة فتاة أحبها تزويجه إياها.

ويدعى الشاب السوري ياسين ويبلغ من العمر 18 عاماً، وبحسب وسائل الإعلام ، فقد حاول أن مقابلة عائلة الفتاة التي يحبها، لكنهم رفضوا الأمر كلياً.

وكردة فعل على موقف أهل الفتاة ، صعد الشاب إلى الطابق 13 في بناء مازال قيد الإنشاء ، وسط ولاية قيصري وحاول أن يرمي نفسه ، وتجمع المارة أسفل البناء محاولين إقناعه بالعزوف عن الانتحار.

واتصل احد المارة بالشرطة التي جلبت معها رافعة وطبيب نفسي لإقناعه بالعدول عن فكرة الانتحار ونجح بذلك بعد حوالي ساعة ونصف حوار .

واعتقلت الشرطة الشاب السوري –الذي يعمل كنادل في أحد المطاعم – للتحقيق معه والوقوف على ملابسات الحادثة.