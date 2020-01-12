لاجئ سوري يقتل رجل أعمال ألماني ويسرق منه مبلغ كبير

أقدم لاجئ سوري على قتل رجل أعمال ألماني وسرقة مبلغ مالي منه ، ليصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 6 سنوات.

وبحسب ما أفادت صحفية “زود دوتشه” الألمانية ، فإن محكمة مقاطعة “بادن فوتنبرغ” حكمت على اللاجئ السوري /29 عاما/ بالسجن مدة 6 سنوات بتهمة قتله رجل أعمال ألماني أواخر عام 2018، رغم أن المدعي العام طالب بالحكم عليه بالسجن المؤبد.

وذكر محامي دفاع الشاب السوري ، أن الأخير يعاني من مشاكل نفسية وهو أستاذ رياضيات ، لكن بعد عدة جلسات تبين للمحكمة أنه بكامل قواه العقلية.

وبينت الصحيفة أن السوري اشترك مع صديق له ، سوري من أصل فلسطيني /33 عام/ وقتلا رجل الأعمال الألماني وسرقا منه مبلغ 3000 يورو، إذ حكمت المحكمة على شريكه بالسجن 4 سنوات.

حيث قام اللاجئ السوري بخنق الرجل الألماني الذي كان يعاني بالأساس من أمراض الرئة، ما أدى إلى وفاته.