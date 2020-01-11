كويتية تنهار لدى رؤية تامر حسني … بكاءٌ وارتعاش ( فيديو )

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تامر حسني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان تامر حسني أثناء دخوله أرض دولة الكويت لإحياء إحدى الحفلات الغنائية ، وعند وصوله المطار اعترضته فتاة بعدما دخلت في حالة من الصدمة ترجمت بالبكاء والرعشة عند رؤيتها له .

وحاول النجم المصري أن يمتص حالة الجمود التي دخلت بها الفتاة الكويتية ويخفف عنها هولَّ الصدمة ، وقال لها : ” اهدي وبراحة وخدي نفس ” .

وروج تامر لحفله في الكويت قبل أيام حيث نشر البوستر الدعائي للحفل الذي أحياه يوم الخميس الماضي عبر حسابه الرسمي في INSTAGRAM ، وعلق عليه معرباً عن شوقه الكبير لرؤية جمهوره في الكويت ” .

 

وسجلَّ الفنان تامر حسني نجاحاً كبيراً من خلال فيلمه الأخير ” الفلوس ” وذلك بعد بدء عرضه في دور السينما المصرية والعربية حيث تصدر شباك التذاكر واحتل المركز الأول في إيرادات الأفلام السينمائية التي عرضت مؤخراً .

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