كويتية تنهار لدى رؤية تامر حسني … بكاءٌ وارتعاش ( فيديو )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان تامر حسني أثناء دخوله أرض دولة الكويت لإحياء إحدى الحفلات الغنائية ، وعند وصوله المطار اعترضته فتاة بعدما دخلت في حالة من الصدمة ترجمت بالبكاء والرعشة عند رؤيتها له .

وحاول النجم المصري أن يمتص حالة الجمود التي دخلت بها الفتاة الكويتية ويخفف عنها هولَّ الصدمة ، وقال لها : ” اهدي وبراحة وخدي نفس ” .

وروج تامر لحفله في الكويت قبل أيام حيث نشر البوستر الدعائي للحفل الذي أحياه يوم الخميس الماضي عبر حسابه الرسمي في INSTAGRAM ، وعلق عليه معرباً عن شوقه الكبير لرؤية جمهوره في الكويت ” .

وسجلَّ الفنان تامر حسني نجاحاً كبيراً من خلال فيلمه الأخير ” الفلوس ” وذلك بعد بدء عرضه في دور السينما المصرية والعربية حيث تصدر شباك التذاكر واحتل المركز الأول في إيرادات الأفلام السينمائية التي عرضت مؤخراً .