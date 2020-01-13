قمر بالـ هوت شورت في الكويت … ( صورة )

توجهت الفنانة قمر إلى الجمهور المتابع لها بسؤال حول توقعاتهم بمكان تواجدها خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعدما كشفت لهم وصولها إلى الكويت بهدف تصوير إعلانٍ دعائي .

ونشرت النجمة اللبنانية صورة جديدة لها ، بدت فيها مرتدية بلوز شتوي نسقت معه هوت شورت وboots فضي ذو كعبٍ عالٍ ، وكتبت عليه قائلة : ” صباح الخير من الكويت … رح اقعد يومين لتصوير إعلان … بعدين وين رح كون بدبي أو السعودية ” .

قمر بالـ هوت شورت :

وحازت الصورة استحسان عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها ورشاقتها ، إلا أن الأمر لم يخلو من بعض التعليقات السلبية التي تكررت خلال الفترة الماضية والتي طالت مشكلتها مع الصاعدة انجي خوري .

يذكر أن المغنية قمر تواجدت خلال الفترة الماضية في العاصمة الفرنسية باريس حيث استقبلت العام الجديد هناك ، دون أن تكشف أسباب سفرها وإن كانت بهدف العمل أم بغية الراحة والاستجمام .