قريباً.. ميزة جديدة من واتساب ستنال إعجاب مستخدميه

تعتزم شركة واتساب ، تطوير ميزة الملصقات المتحركة قريباً في أحدث نسخة تجريبية تطلقها من تطبيق التراسل الشهير .

ونشر موقع WABetaInfo الذي يتابع ميزات واتس أب، أن شركة التطبيق أطلقت أحدث نسخة تجريبية منه لنظام أندرويد .

ميزات واتساب :

وبين الموقع أن إطلاق النسخة الجديدة من التطبيق يوحي بأنها قد تقدم دعماً لحزم الملصقات المتحركة Stickers قريباً.

ونوّه الموقع إلى أن الشركة -المملوكة لشركة فيسبوك- قامت مؤخراً بتحديثات على التطبيق شملت تطوير هذه الميزة ، في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد v2.20.10.

وعلى الرغم من أن ميزة Animated Stickers غير موجودة حالياً ، إلى أنه يتوقع إصدارها في المستقبل القريب، بحيث يمكن فتح التطبيق ومن ثم الدردشة ومن ثم الضغط على زر الملصقات لملاحظة وجود تحديث جديد لجميع الحزم التي قام المستخدم بتنزيلها مسبقاً.

وتم مؤخراً اكتشاف ميزة جديدة في واتساب وهي اختفاء الرسائل في المجموعات ، وذلك في أحدث نسخة تجريبية من التطبيق لنظام أندرويد، والتي تحمل رقم الإصدار v2.19.275.

وتتيح تلك الميزة لمدير المجموعة تحديد مدة لحذف الرسالة تلقائيا من عند بقية أعضاء المجموعة بعد إرسالها .