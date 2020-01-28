تفاصيل جديدة في قضية قتيل منزل نانسي عجرم .. ما علاقة هيفاء وهبي ونجوى كرم ؟

شهدت قضية قتيل منزل الفنانة نانسي عجرم تطوراتٍ عدة خلال الساعات القليلة الماضية ، فقد أكدت الجهات المعنية بتفحص بيانات الاتصالات ” الداتا ” الخاصة بالشاب محمد الموسى الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم ، بأن القتيل بحث في موقع محرك البحث غوغل عن معلومات تخص النجمة اللبنانية وزوجها ومكان سكنهما قبل ليلة واحدة من الواقعة .

وتبيّن خلال رصد واستخراج البيانات من هاتف القتيل أنه بحث أيضاّ عن عنوان سكن الفنانة هيفاء وهبي ومواطنتها النجمة نجوى كرم .

وأكد قسم المباحث الجنائية أن الموسى قام بالبحث عن منزل هيفاء وهبي بتاريخ 1/7/2019 ، قبل أن يعود يبحث عن عنوان سكن نجوى كرم بتاريخ 31/11/2019 .

وكان القاضي نقولا منصور قد استمع لأقوال زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم يوم الخميس الماضي الواقع بتاريخ 23/1/2020 حيث تبين وجود اتصالات بين القتيل محمد الموسى والرقم الثابت في عيادة الدكتور الهاشم منها مكالمة مدتها الـ 23,4 دقيقة .

فأصدر قراراً يهيب بتُرك الهاشم رهنَّ التحقيق ، وعيّن الجلسة القادمة بتاريخ 10/3 ، مع استدعاء كلِ العاملين في العيادة للتحقيق وشخص آخر يدعى أبو الذهب ، بالإضافة إلى استدعاء شقيق فادي الهاشم وذلك للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ افادتهم .