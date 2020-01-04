فيديو +18 .. شاهد ماذا فعل الجيش السوري برتل النصرة خلال هجومها على ريف إدلب

أحبطت وحدات الجيش السوري خلال الاسبوع الماضي هجوما ً عنيفا ً شنته عصابات جبهة النصرة والمسلحين التركستان على مواقع القوات السورية في بلدتي جرجناز والتح بريف إدلب الجنوبي

وأفادت حينها مصادر عسكرية لمراسلون بمقتل ما يقارب 34 إرهابي من النصرة والتركستان ، وتدمير عدة آليات بمن فيها ، فضلا عن تفجير عربتين مفخختين قبيل وصولهما إلى نقاط الجيش

من جهتها ، وثقت وكالة Anna News الروسية خسائر المسلحين بعيد احباط الهجوم ، وتمكنت الكاميرات من تصوير عدة آليات لجبهة النصرة مدمرة بالكامل ، فضلا عن تناثر جثث المسلحين في محيط المدرعات بفعل الضربات المباشرة من قبل رجال الجيش السوري

ونشرت الوكالة شريط فيديو أظهر أحد إعلاميي الجماعات الإرهابية وهو يهلل ويكبر لأرتال النصرة والتركسان المنطلقة لشن الهجوم .. وماهي إلا ساعات حتى تحولت بالكامل إلى خردة ، فيما نجح آخرون بالفرار من المعركة وتركهم لآلياتهم ومدرعاتهم

وكان الجيش السوري تمكن من تحرير بلدتي جرجناز والتح بريف إدلب الجنوبي ، ضمن عملية عسكرية تهدف للسيطرة على الأوتوستراد الدولي حلب – دمشق ، محررا ً خلال الأسابيع الماضية ما يقارب 40 قرية بمساحة 320 كم مربع

المصدر : مراسلون