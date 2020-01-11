فنانون يقدمون واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

اتشحت حسابات الفنانين العرب بالسواد والحزن فورَّ إعلان خبر وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد ، وسارع النجوم لنعيِّ الراحل وتقديم واجب العزاء للشعب العُماني ، فغردَّ راغب علامة قائلاً : ” أحرُّ التعازي لسلطنة عُمان دولةً وشعباً … ” .

أحرٌ التعازي لسلطنة عمان دولةً وشعباً بوفاة قائدها العظيم جلالة السلطان قابوس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته…إنْا لله وإنٌا إليه راجعون — Ragheb Alama (@raghebalama) January 11, 2020

ونشرت مايا دياب متوجهة إلى كل العُمانيين بالقول : ” وبأسفٍ شديد أعزيّ الشعب الُعماني بفقدانِ عزيزهم وسلطانهم المثال ….. ” .

وبأسفٍ شديد أعزّي الشعب العماني بفقدان عزيزهم وسلطانهم المثال #السلطان_قابوس_بن_سعيد الذي جعل من بلاده جنة وفي شعبه زرع المحبة والفرح،حزننا شديد على خسارته #سلطنه_عمان #عمان #عمانيين #السلطنة — Maya Diab (@mayadiab) January 11, 2020

أما الفنان الإماراتي حسين الجسمي فكتب عبر إحدى صفحاته الرسمية : ” عظمَّ الله أجرك يا وطن … قابوس في ذمة الله ” .

وتقدمت نانسي عجرم إلى الشعب العُماني بالعزاء ، مغردة : ” سلطنة عُمان خسرت اليوم قائد عظيم ..” .

سلطنة عمان خسرت اليوم قائد عظيم، جلالة السلطان قابوس، رحمه الله

كل التعازي لدولة وشعب سلطنة عمان — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 11, 2020

وكتب الممثل المصري محمد هنيدي عبر إحدى صفحاته مُعزياً : ” تعازينا لشعب عُمان في وفاة قابوس بن سعيد … نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ” .

تعازينا لشعب عمان في وفاة السلطان #قابوس_بن_سعيد نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) January 11, 2020

ونشرت الفنانة شكران مرتجى قائلة : ” رحمَّ الله السلطان قابوس … وصبَّر محبيه حكومة وشعب عُمان … إنّا لله وإنّا إليه راجعون” .

وغردت النجمة اللبنانية اليسا قائلة : ” كل التعازيّ لشعب سلطنة عُمان برحيل السلطان قابوس بن سعيد … إن شاء الله تضل عُمان مزدهرة … ” .