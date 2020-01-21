فتاة أوكرانية تبيع عذريتها في مزاد علني مقابل 1.2 مليون يورو

عرضت فتاة أوكرانية عذريتها للبيع في مزاد علني مقابل 1.2 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” بأن فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، من سكان مدينة خاركوف، تقيم في الولايات المتحدة، عرضت عذريتها للبيع في مزاد علني على موقع إحدى وكالات تقديم خدمات المرافقة الجنسية.

و انطلق المزاد من مبلغ 100 ألف يورو فقط، لكن خلال المزايدة تجاوز المبلغ 1.2 مليون يورو.

وأفادت الفتاة بأن قرار بيع عذريتها “لم يكن سهلا”، مضيفة أنها “فكرت كثيراً قبل اتخاذ القرار، لكنها خلصت في النهاية إلى أن الأمر مربح لكلا الطرفين”.

و فاز بالمزاد رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما من ميونخ، وصاحب شبكة من أندية اللياقة البدنية.

كما أن الرجل الفائز أعرب عن رغبته في الزواج من الفتاة ودفع مصروف شهري لها قدره 10 آلاف يورو.

وستجري “عملية التسليم والاستلام” بين البائعة والفائز في المزاد في ألمانيا.

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