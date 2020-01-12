عشبة ورق الغار .. فوائد صحية كثيرة ودور كبير في التنحيف

تتميز عشبة ورق الغار باحتوائها على العديد من المعادن مثل الحديد والمنغنيز والكالسيوم، وهي يقي من الإصابة بمختلف الأمراض بالإضافة إلى أنها تزود الجسم بفوائد صحية جمة أبرزها التنحيف.

وتتعدد الوصفات التي يمكن إدخال ورق الغار ضمن مكوناتها من أجل خسارة الوزن الزائد ومنها:

وصفة عشبة ورق الغار مع القرفة للتنحيف

طريقة التحضير:

– يمكن تحضير هذه الوصفة عن طريق غلي لتر من الماء لفترة معينة ثم إضافة إليه عيدان القرفة وأوراق الغار.

– بعد ذلك، يتم رفع المكونات عن النار وتصفيتها لفترة من الوقت.

– أخيرا، يتم شرب مغلي أوراق الغار والقرفة، قبل وجبة الفطور يوميا للحصول على النتيجة المرغوب بها.

كيف تساهم عشبة ورق الغار في التنحيف؟

يساهم تناول ورق الغار في التنحيف وفقدان الوزن، عن طريق تأثيره على الجسم بالشكل التالي:

– فقدان وزن الماء الزائد:

يحفز ورق الغار التبول ويعمل كمدر للبول، مما يقلل من سمية الجسم وينقيه من السموم، وبالتالي فهو يزيل وزن الماء الزائد من الجسم.

– مفيد للجهاز الهضمي:

لورق الغار تأثير قوي على الجهاز الهضمي، عن طريق تحفيزه للقيء إذ يستخدم عند استهلاك غذاء سام، كما أن المركبات العضوية الموجودة في أوراق الغار فعالة جدا لتهدئة اضطرابات المعدة وأعراض متلازمة القولون العصبي، وتخفيف أعراض الاضطرابات الهضمية.

فالأنزيمات الفريدة الموجودة في أوراق الغار تساعد على تسهيل عملية الهضم.

– يعزز الشعور بالشبع:

تحتوي أوراق الغار على الألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة من الوقت، ما يؤدي إلى عدم تناول المزيد من الأطعمة وبالتالي تقليل الحصص الغذائية خلال اليوم وفقدان الوزن.

– حرق الدهون:

لا تحتوي أوراق الغار على عنصر الكالسيوم في الدم، وبالتالي فإن تناولها يخلص الجسم من الدهون الزائدة، ويحرقها بسرعة.

كما تؤثر أوراق الغار في عملية امتصاص الجسم للمواد الغذائية فلا يتحول السكر الزائد إلى دهون.

بعد الاطلاع على كل هذه الفوائد التي يؤمنها ورق الغار في مجال إنقاص الوزن، فإن استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية تبقى ضرورية مع وجوب الالتزام بالإرشادات في هذا الإطار.