طليقته أثارت غيرته .. سوري يقتل رجل عربي ويحرق جثته في ألمانيا!

تمكنت الشرطة في ألمانيا من إلقاء القبض على شخص سوري قام بقتل رجل عربي وحرق جثته بشكل متعمد.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية ، أن شرطة مدينة إيبنبورن ، ألقت القبض على شاب سوري ويدعى مهدي (26 عاما) بتهمة القتل العمد .

وبينت الصحيفة أن الشاب قام باقتحام شقة الضحية ، المدعو شهرام (31 عاماً) عراقي الجنسية وقتله في سريره بعدة طعنات بآلة حادة.

وأكدت الصحيفة أن القاتل عمد إلى حرق جثة الضحية في شقته بهدف التغطية على الجريمة والحول دون اكتشاف الفاعل.

فيما أكد جيران الضحية أنهم شاهدوا القاتل وهو يتشاجر مع الرجل العراقي بسبب طليقة الشاب السوري التي اتخذت من الضحية صديقاً لها ما أثار غيرته.

وتسبب الحريق الذي افتعله القاتل ، بأضرار في البناء ما أسفر عن إصابة أحد السكان بحروق ، وتم وضع المجرم في الحجر لحين تحويله للقضاء .