لبنان .. طبيب يتحرش بمريضة ظنا منه أنها تحت تأثير المخدر!

تحرش طبيب في لبنان ، جنسياً بمريضته بعد خضوعها لعملية جراحية ظناً منه أنها مازالت تحت تأثير المخدر ولن تلاحظ.

ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ، أن القضاء اللبناني أصدر حكم بتغريم طبيب تخدير يدعى (ن.ب) ، بعد أن تحرش بمريضته ، بمبلغ 10 آلاف دولار للمريضة المدعية.

وبينت الوكالة أن الطبيب أقدم على التحرش بالمريضة بعد خضوعها لعملية جراحية في إحدى مستشفيات بيروت بزعم محاولته إيقاظها .

حيث أعطى الطبيب الإذن بنقل المريضة إلى غرفة محاذية بعد انتهاء العمل الجراحي ، وفوجئ بأن المريضة كانت قد استفاقت من غيبوبة البنج عندما رأته يتحرش بها وبدأت بالصراخ ما استدعى تجمع عدد من الأطباء والممرضات لمعرفة ما يحدث .

يذكر أن حادثة التحرش وقعت في عام 2017 ، إلا أن الحكم فيها صدر مؤخراً.

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