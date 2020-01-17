سيرين عبد النور تكشف حقيقة تجاهل تيم حسن لها … فهل وقع الخلاف ؟! ( فيديو )

لفتت الفنانة سيرين عبد النور الأنظار إليها بحفل ” شاهد ” بمدينة دبي ، حيث تألقت بفستانٍ مخمليٍ من اللون الأسود وبقصةٍ مفتوحة من الأعلى عكست أنوثتها ، إلا أن رد فعلها اتجاه النجم تيم حسن على السجادة الحمراء أثار استغراب الجمهور بعد أن رصدته عدسات الكاميرا .

وقد ظهر الفنان السوري وهو يمرُّ من أمامها دون أن يلقي التحية عليها ، وهو الأمر الذي أخذته هي بروح رياضية حيث نادته ولفتت نظره إليها وحيّته ، فما كان منه إلا أن صافحها وردَّ التحية معتذراً عن عدم انتباهه لوجودها إلى جانبه .

تيم و سيرين عبد النور على السجادة الحمراء :

إلا أن بعض النشطاء تداولوا الفيديو مرجحين أنه تقصد تجاهلها ، لافتين إلى أن علاقتهما في مسلسل ” الهيبة ” لا تعكس واقعهما ، وهو ما نفته الفنانة سيرين عبد النور .

وقالت لـ موقع الفن أن علاقة احترام تجمعها بالفنان تيم حسن منذ لقائهما الأول في مسلسل ” الهيبة العودة ” مشيرة إلى أنه زميلٌ عزيز عليها وعلى العكس .