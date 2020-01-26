تمزقت يديه لإخراجها.. سوري ينقذ سيدة تركية من تحت أنقاض الزلزال (صور وفيديو)

تصدر شاب سوري يدعى محمود ، الترند في تركيا عقب الزلزال الذي وقع يوم أمس وأسفر عن ضحايا في مدينة ألازيغ التركية.

وتصدر وسم “السوري محمود” الوسوم الأكثر تداولاً في تركيا ، إثر انتشار فيديو لسيدة تركية تروي كيف أنقذها الشاب السوري.

وتروي السيدة التركية في الفيديو كيف أنقذ حياتها “السوري محمود” وساعدها على الخروج من تحت الأنقاض بعد انهيار المبنى إثر الزلزال .

وظهرت السيدة في فيديو مصور وهي تقول: “أتعرفون السوريين الذين نرميهم بالحجارة (ننتقدهم)؟ إن طفلًا منهم اسمه محمود ظل يحفر في الأنقاض بأظافره حتى تمزقت يداه وهو يحاول إخراجنا”؟

وأكدت السيدة التركية أنها لن تنسى ذلك الموقف مضيفة: “لقد كان نصف جسدي تحت الأنقاض وصرخنا أنا وزوجي، هل من أحد يسمعنا؟ لقد تم إنقاذنا بمعجزة، ومن أنقذنا سوري يدعى محمود”.

وأردفت أنها بعد خروجها من المشفى، ستبحث عن الشاب لتشكره، رغم أنه كان شخصاً عادياً لا يملك المعدات المناسبة من أجل الحفر لينقذها.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي كانت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وصلت حتى الآن إلى 31 شخصاً، حتى أن بعض السوريين شعروا به في عدة مناطق.