سوريا .. وزارة الداخلية توسع مهامها باتجاه الأمن الاقتصادي للبلاد

أعلنت وزارة الداخلية في سوريا أنه في إطار الجهود التي تبذلها في مكافحة الجرائم بشتى أنواعها وبخاصة التي تمس بالأمن الاقتصادي وملاحقة كل من تسول له نفسه الحاق الضرر به .

وأهابت الوزارة في بيانها المواطنين بضرورة التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣ وتعليماته التنفيذية والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو اي نوع من انواع التداول التجاري

وأكدت أنها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار صرفها وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم

و طالبت وزارة الداخلية من جميع المواطنين التعاون في هذا الشأن لما له من اثار ايجابية على حياتهم المعيشية والاقتصاد الوطني.

وتشهد سوريا حالة غير مسبوقة من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ، ما تسبب بارتفاع أسعار السلع بشكل كبير جدا ً .

المصدر : وزارة الداخلية