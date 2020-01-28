سوريا .. منخفض ضعيف الفعالية تتخلله زخات مطر رعدية يبدأ مساء اليوم

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سوريا .. منخفض ضعيف الفعالية تتخلله زخات مطر رعدية يبدأ مساء اليوم
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تتأثر سوريا بعد ساعات بامتداد منخفض جوي سطحي تتخلله أمطار يرافقها الرعد أحياناً ، ويستمر لمدة 3 أيام .

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية وفق ما أوردت وكالة سانا أن يتحول الجو إلى غائم ماطر بدءاً من ساعات بعد الظهر فوق المنطقة الساحلية .

وسيمتد الهطل بشكل تدريجي الى المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والجنوبية والوسطى يوم غد الأربعاء.

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، نشرت صور من أحد النماذخ المعنية بالطقس ، تظهر تراكمي المطر ليومي الأربعاء و الخميس.

وتتأثر سوريا بعد ساعات بحالة عدم استقرار ماطرة تبدأ فعلياً آخر ساعات ليل يوم الثلاثاء وتنتهي ليل الخميس .

كما نتأثر يوم الجمعة 31/1/2020 بامتداد منخفض جوي عالي الفعالية ماطر و مثلج على المرتفعات العالية و المتوسطة، ينتهي ظهر السبت.

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