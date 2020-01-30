سوريا.. منخفض جوي محمّل برياح قطبية وأمطار غزيرة يبدأ مساء الخميس

تتأثر سوريا مساء اليوم الخميس بامتداد منخفض جوي محمل برياح قطبية ويستمر حتى يوم السبت لتعود بعد ذلك الأجواء للاستقرار.

وبحسب توقعات مديرية الأرصاد الجوية بحسب وكالة سانا ، فإن الجو يكون غائم ماطر ، ويصبح خلال ساعات بعد الظهر والمساء الهطل غزير ومصحوب بالرعد أحياناً.

منخفض جوي جديد :

وبالنسبة ليوم غد الجمعة ، تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها ويبقى الجو غائم ماطر على والهطل غزير ومصحوب بالرعد أحياناً.

ورجحت الأرصاد الجوية أن تشهد المرتفعات الجبلية هطلاً ثلجياً ، لتبدأ الفعالية الجوية بالانحسار بشكل تدريجي بدءاً من ساعات بعد الظهر .

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، لفتت إلى أن المنخفض سيرافقه رياح شديدة وقد تلامس بعض الهبات ، فيما من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير لتصبح أعلاها نهاراً 10 درجات نهار يوم الجمعة ، وليلاً ما بين 2 و 5 درجة .

كما من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة عند المرتفعات درجة تحت الصفر ، وسط تحذيرات من غزارة المطر و العواصف الرعدية على السواحل السورية و محيطها فقط.

ورغم أن الحالة الجوية تعود يوم السبت للاستقرار وتميل درجات الحرارة للارتفاع ، إلا أن التوقعات تشير إلى حالة عدم استقرار ضعيفة الفعالية متحملة مساء يوم السبت 1 شباط في دمشق ينتج عنها زخات عشوائية، وتبدأ بعدها حالة استقرار جوي لمدة 3 أيام تقريباً.