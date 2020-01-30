سوريا.. منخفض جوي محمّل برياح قطبية وأمطار غزيرة يبدأ مساء الخميس

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سوريا.. منخفض جوي محمّل برياح قطبية وأمطار غزيرة يبدأ مساء الخميس
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تتأثر سوريا مساء اليوم الخميس بامتداد منخفض جوي محمل برياح قطبية ويستمر حتى يوم السبت لتعود بعد ذلك الأجواء للاستقرار.

وبحسب توقعات مديرية الأرصاد الجوية بحسب وكالة سانا ، فإن الجو يكون غائم ماطر ، ويصبح خلال ساعات بعد الظهر والمساء الهطل غزير ومصحوب بالرعد أحياناً.

منخفض جوي جديد :

وبالنسبة ليوم غد الجمعة ، تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها ويبقى الجو غائم ماطر على والهطل غزير ومصحوب بالرعد أحياناً.

ورجحت الأرصاد الجوية أن تشهد المرتفعات الجبلية هطلاً ثلجياً ، لتبدأ الفعالية الجوية بالانحسار بشكل تدريجي بدءاً من ساعات بعد الظهر .

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، لفتت إلى أن المنخفض سيرافقه رياح شديدة وقد تلامس بعض الهبات ، فيما من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير لتصبح أعلاها نهاراً 10 درجات نهار يوم الجمعة ، وليلاً ما بين 2 و 5 درجة .

كما من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة عند المرتفعات درجة تحت الصفر ، وسط تحذيرات من غزارة المطر و العواصف الرعدية على السواحل السورية و محيطها فقط.

ورغم أن الحالة الجوية تعود يوم السبت للاستقرار وتميل درجات الحرارة للارتفاع ، إلا أن التوقعات تشير إلى حالة عدم استقرار ضعيفة الفعالية متحملة مساء يوم السبت 1 شباط في دمشق ينتج عنها زخات عشوائية، وتبدأ بعدها حالة استقرار جوي لمدة 3 أيام تقريباً.

 

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