سوريا .. الطيران الإسرائيلي يقصف مطار T4 في ريف حمص .. والأضرار مادية

أكد مصدر عسكري في سوريا اسقاط الدفاعات الجوية السورية لعدد من صواريخ الطيران الإسرائيلي وذلك خلال العدوان الذي نفذه مساء اليوم الثلاثاء على مطار التي فور في ريف حمص الشرقي

وقال المصدر : أنه حوالي الساعة 22,10 من اليوم الثلاثاء قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوي جديد على مطار الـ تي فور من اتجاه منطقة التنف، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عدداً منها، في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، والاضرار مادية

يتبع ..